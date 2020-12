Cos' è successo su Pornhub e perché sono stati cancellati milioni di video

Leggi su it.mashable

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha cancellato due terzi deipresenti sulla piattaforma, a seguito dell'inchiesta del New York Timesha cancellato due terzi deipresenti sulla piattaforma. Pare infatti che la piattaforma diporno più famosa del mondo non sia in realtà quel brand simpaticamente sfacciato e “vicino all’utente”, come ha voluto far credere a colpi di marketing e merchandising negli ultimi anni. A seguito dell’