Cosa succede intanto nel mondo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Unione europea presenta le nuove misure per regolamentare le attività dei giganti del digitale, il Pakistan introduce una legge per punire le violenze sessuali, ucciso in Afghanistan un vicegovernatore della provincia di Kabul. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Unione europea presenta le nuove misure per regolamentare le attività dei giganti del digitale, il Pakistan introduce una legge per punire le violenze sessuali, ucciso in Afghanistan un vicegovernatore della provincia di Kabul. Leggi

ivanscalfarotto : La cosa che più dispiace non è tanto il trattamento riservato a @meb, che se la cava comunque benissimo. È per l’in… - GioMalafarina : @b_baolo Non necessariamente, per questo si parla rischio. Nel caso in questione il rischio peggiore è irreversibil… - BAMBITETE : CHE VAZZO HO TROVATO IN TL SOOJIN PORCODDIO COSA SUCCEDE - vogliosolote__ : @Auroraa_99 purtroppo non succede solo a pier, parlo da shipper dei prelemi (amicizia o qualunque cosa sia). Guarda… - FMorriMorri : @LoPsihologo @MrESTINZIONE Stessa cosa che succede spesso a cena, quando c'è chi mangia come un bufalo inferocito e… -