(foto: Getty Images)Manca poco per l'avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 in Italia: l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si riunirà il 21 dicembre, in anticipo rispetto al 29 dicembre inizialmente previsto, per decidere sul vaccino Pfizer-BioNTech "dopo aver ricevuto nuovi dati". Se l'Ema dovesse dare la sua approvazione in anticipo, le prime dosi di Pfizer in Italia potrebbero arrivare anche prima di Capodanno. Tuttavia, si tratterebbe di una cifra di dosi puramente simbolica, tra le 2mila e le 10mila al massimo, che potrebbero essere utilizzate per il cosiddetto V-day, ossia la giornata di avvio della campagna di vaccinazione a livello di Unione europea, con le somministrazioni messe a regime successivamente dai singoli paesi membri.

Coprifuoco, zone rosse e arancioni, ristori, spostamenti: cosa sappiamo oggi a 9 giorni dal Natale

Zona rossa natalizia e lockdown totale. Coprifuoco anticipato. Impossibilità di spostarsi da una regione all'altra, seppure gialle. Oggi può essere la giornata decisiva ...

Cosa sappiamo della campagna per i vaccini in Italia finora

Ma si tratta di dosi puramente simboliche Manca poco per l’avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 in Italia: l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) si riunirà il 21 dicembre, in anticipo ...

