Corte costituzionale, San Giorgio eletta nuova giudice. Ora le donne sono quattro su 15: non era mai successo prima (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È Maria Rosaria San Giorgio la nuova giudice costituzionale: è stata eletta dai magistrati della Cassazione. Già componente togata dal Csm, San Giorgio prende il posto di Mario Morelli, il cui mandato da presidente è scaduto: ha ottenuto 186 voti contro i 133 di Giorgio Fidelbo. Tra i voti anche quattro schede bianche e due nulle. La nuova giudice presterà giuramento al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giovedì 17 dicembre. Venerdì 18 dicembre, invece, l’intera Corte costituzionale si riunirà in camera di consiglio per eleggere il suo Presidente. Con l’elezione della San Giorgio salgono a quattro le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È Maria Rosaria Sanla: è statadai magistrati della Cassazione. Già componente togata dal Csm, Sanprende il posto di Mario Morelli, il cui mandato da presidente è scaduto: ha ottenuto 186 voti contro i 133 diFidelbo. Tra i voti ancheschede bianche e due nulle. Lapresterà giuramento al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giovedì 17 dicembre. Venerdì 18 dicembre, invece, l’interasi riunirà in camera di consiglio per eleggere il suo Presidente. Con l’elezione della Sansalgono ale ...

fattoquotidiano : Austria, Corte Costituzionale consente il suicidio assistito: “Vietarlo viola il diritto all’autodeterminazione” - Agenzia_Ansa : #Austria, la Corte Costituzionale consente il suicidio assistito #ANSA - Italia_Notizie : Corte costituzionale, San Giorgio eletta nuova giudice. Ora le donne sono quattro su 15: non era mai successo prima - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: Corte costituzionale, San Giorgio eletta nuova giudice. Ora le donne sono quattro su 15: non era mai successo prima ht… - clikservernet : Corte costituzionale, San Giorgio eletta nuova giudice. Ora le donne sono quattro su 15: non era mai successo prima -

Ultime Notizie dalla rete : Corte costituzionale Corte costituzionale, San Giorgio eletta nuova giudice. Ora le donne sono quattro su 15: non era mai successo… Il Fatto Quotidiano Consulta, Maria Rosaria San Giorgio eletta giudice costituzionale

In passato consigliera del Csm ed era attualmente presidente di sezione in Cassazione, ha sconfitto al ballottaggio il collega Giorgio Fidelbo ...

Corte dei conti: accolta la revocatoria nei confronti di Antonio Fosson

Corte dei conti: accolta la revocatoria nei confronti di Antonio Fosson; i giudici d'Appello hanno ribaltato la pronuncia di primo grado ...

In passato consigliera del Csm ed era attualmente presidente di sezione in Cassazione, ha sconfitto al ballottaggio il collega Giorgio Fidelbo ...Corte dei conti: accolta la revocatoria nei confronti di Antonio Fosson; i giudici d'Appello hanno ribaltato la pronuncia di primo grado ...