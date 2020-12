Corruzione: arresti domiciliari per l'ex comandante della polizia stradale di Seregno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Seregno (Monza e Brianza), 16 Dicembre 2020 - L' ex comandante della polizia stradale di Seregno Gabriele Fersini è stato posto agli arresti domiciliari per Corruzione in un'inchiesta della Procura di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020)(Monza e Brianza), 16 Dicembre 2020 - L' exdiGabriele Fersini è stato posto agliperin un'inchiestaProcura di ...

cinquewit : CinqueW News: Traffico illecito di rifiuti e corruzione a Messin... - infoitinterno : Truffa alla Regione Puglia, 6 arresti per corruzione in atti giudiziari - twolighteyes : #Carceri: corruzione e favori a #BustoArsizio, 7 arresti - AlpaUno : Operazione “Ruina”, 13 arresti per mafia a Calatafimi. Sindaco indagato per corruzione elettorale… - soniabetz1 : @DSantanche @FratellidItalia @GiorgiaMeloni strano visto le infiltrazioni mafiose che avete e gli arresti di questi… -