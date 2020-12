**Coronavirus: Zampa, 'si è deciso di chiudere parecchio, misure simili a zona rossa'** (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Si è deciso di chiudere in maniera molto rigorosa, di chiudere parecchio. Qui al Ministero della Salute abbiamo proposto di optare per una misura rigorosa che assomigli molto alla zona rossa. Sarà un Natale poco allegro, è vero, ma sarà più sereno perché le persone a cui vogliamo bene sono in sicurezza". così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa del Pd, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Tutti nel governo condividiamo l'idea di voler rallentare la curva ma io credo che si ottenga realmente solo applicando il colore rosso, perché rallenti e poi cali sensibilmente la curva dei contagi. Dovremo passare le vacanze di Natale con la mascherina e solo con le persone che frequentiamo abitualmente". "Sono i numeri che dettano le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Si èdiin maniera molto rigorosa, di. Qui al Ministero della Salute abbiamo proposto di optare per una misura rigorosa che assomigli molto alla. Sarà un Natale poco allegro, è vero, ma sarà più sereno perché le persone a cui vogliamo bene sono in sicurezza". così il sottosegretario alla Salute, Sandradel Pd, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Tutti nel governo condividiamo l'idea di voler rallentare la curva ma io credo che si ottenga realmente solo applicando il colore rosso, perché rallenti e poi cali sensibilmente la curva dei contagi. Dovremo passare le vacanze di Natale con la mascherina e solo con le persone che frequentiamo abitualmente". "Sono i numeri che dettano le ...

