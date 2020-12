Coronavirus: verso spostamenti liberi weekend 19-20, no stretta governo/Rpt (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Nessuna stretta nel weekend alle porte, quello del **19 e 20** dicembre. Ci si potrà spostare da zona gialla a zona gialla – quasi tutta Italia – come è stato consentito fi ...

Mascherine anche in casa a Natale, è l'appello dell'Oms

Crisi di panico in Europa che guarda con terrore al Natale e teme una terza ondata mentre è ancora nel pieno della seconda, con la Germania che nel primo ...

