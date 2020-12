Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 16 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 16 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Zona rossa Natale 2020: da quando, indiscrezioni e date possibili Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 16 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 16 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 17.572 Tamponi eseguiti: 199.489 Nuovi decessi: 680 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-77)Attualmente ricoverati in terapia ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 162020. Segui Termometro Politico su Google News Zona rossa Natale 2020: da quando, indiscrezioni e date possibili: il bollettino del 16L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 162020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 17.572 Tamponi eseguiti: 199.489 Nuovi decessi: 680 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-77)Attualmente ricoverati in terapia ...

fanpage : 'E' stata gridata vittoria un pochino troppo presto' - fanpage : 27 mila contagi e quasi mille morti. Cosa è successo in Germania nelle ultime 24 ore. - fanpage : Un operatore sanitario ha avuto una 'seria reazione allergica' al vaccino #Pfizer - EnricoAncillott : RT @Robdelirob: 'ULTIME NOTIZIE: L'operatore sanitario dell'Alaska senza storia di allergie ai farmaci ha subito una grave reazione di tipo… - AndreaMarano11 : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 #16dicembre ??Casi giornalieri per 100.000 abit per Provincia (media mobile 7gg). Tra () dati al 12 dicembre.… -