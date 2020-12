Coronavirus, ultime notizie: 17.572 nuovi contagi e 680 morti. Calano le terapie intensive (-77) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ministero della Salute ha emanato il bollettino quotidiano sulla diffusione del Coronavirus in Italia. I nuovi casi sono 17.572 su 199.489 tamponi; il tasso di positività (rapporto tamponi positivi/tamponi) è dell’8.8%. Sono 680 le vittime (ieri 846). Nel Paese sono 2.926 i pazienti Covid in terapia intensiva (meno 77 rispetto a ieri tra entrate e uscite), dato che fa scendere al 35% il numero delle terapie intensive occupate. In calo anche i ricoveri ordinari (meno 445 rispetto a ieri), ma ancora occupate oltre la soglia critica del 40%. Rispetto a una settimana fa, ricoveri e rianimazioni sono in calo del 3%. Lazio: 1220 nuovi casi Nel Lazio i nuovi casi sono 1.220; 40 le vittime nelle ultime 24 ore. “Roma resta sotto i 600 casi: 538 oggi”, ha reso noto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ministero della Salute ha emanato il bollettino quotidiano sulla diffusione delin Italia. Icasi sono 17.572 su 199.489 tamponi; il tasso di positività (rapporto tamponi positivi/tamponi) è dell’8.8%. Sono 680 le vittime (ieri 846). Nel Paese sono 2.926 i pazienti Covid in terapia intensiva (meno 77 rispetto a ieri tra entrate e uscite), dato che fa scendere al 35% il numero delleoccupate. In calo anche i ricoveri ordinari (meno 445 rispetto a ieri), ma ancora occupate oltre la soglia critica del 40%. Rispetto a una settimana fa, ricoveri e rianimazioni sono in calo del 3%. Lazio: 1220casi Nel Lazio icasi sono 1.220; 40 le vittime nelle24 ore. “Roma resta sotto i 600 casi: 538 oggi”, ha reso noto ...

