Coronavirus: tutta Italia zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Nuovo vertice a Palazzo Chigi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Il governo, su pressione del Comitato tecnico scientifico, ha praticamente già deciso: tutta l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 3 gennaio. E’ l’ipotesi emersa dopo il vertice del pomeriggio di oggi, 16 dicembre. La decisione, tuttavia, non è stata ancora presa: il premier Giuseppe Conte attende Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Il governo, su pressione del Comitato tecnico scientifico, ha praticamente già deciso:l’innei giorni festivi e prefestivi, dal 24al 3. E’ l’ipotesi emersa dopo ildel pomeriggio di oggi, 16. La decisione,via, non è stata ancora presa: il premier Giuseppe Conte attende

Agenzia_Ansa : #Covid, da domani tutta la #Danimarca in semi #lockdown. Ministro dei Trasporti: 'il coronavirus ha preso troppo pi… - LeoWolf1992 : RT @Storace: #Povertà in vertiginoso aumento a #Roma. La denuncia della #Chiesa. Il silenzio della #politica, di tutta la politica. Compre… - FirenzePost : Coronavirus: tutta Italia zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Nuovo vertice a Palazzo Chigi - Paolo65497103 : RT @Storace: #Povertà in vertiginoso aumento a #Roma. La denuncia della #Chiesa. Il silenzio della #politica, di tutta la politica. Compre… - saryxs87 : RT @Storace: #Povertà in vertiginoso aumento a #Roma. La denuncia della #Chiesa. Il silenzio della #politica, di tutta la politica. Compre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutta Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus vaccino, alla Puglia 94mila dosi nella prima tranche di gennaio. Anelli: 'Coinvolgere più medici'

BioNTech destinate alla Puglia, nella prima tranche, che verranno distribuite dal commissario Domenico Arcuri . In totale saranno 1.833.975 le dosi consegnate in tutta Italia. Ecco i numeri per ogni R ...

Coronavirus: governo verso stretta Natale festivi e prefestivi/Rpt

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Nulla è ancora deciso, ma nel governo sembra prevalere nettamente la scelta di circoscrivere la stretta da adottare durante le festività alle porte solo nei giorni festivi ...

BioNTech destinate alla Puglia, nella prima tranche, che verranno distribuite dal commissario Domenico Arcuri . In totale saranno 1.833.975 le dosi consegnate in tutta Italia. Ecco i numeri per ogni R ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Nulla è ancora deciso, ma nel governo sembra prevalere nettamente la scelta di circoscrivere la stretta da adottare durante le festività alle porte solo nei giorni festivi ...