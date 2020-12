Coronavirus | stretta al Natale per evitare la terza ondata | parla Conte

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre si attende l’arrivo di una nuovain vista del periodo natalizio, il Presidente del Consiglioè intervenuto nel programma Accordi&Disaccordi per spiegare il perché dell’esigenza di tali misure e fare il punto sulla situazione dei rapporti di governo. Al momento tutte le proposte sono sul tavolo e in fase di discussione, la preoccupazione principale del governo èassolutamente il sopravvento della, al momento considerata più una probabilità che una certezza.ha ancheto del nodo scuole e la loro riapertura il 7 gennaio.della nuovaIl Presidente del Consiglioha spiegato che l’obiettivo ...

Mentre si attende l’arrivo di una nuova stretta in vista del periodo natalizio, il Presidente del Consiglio Conte è intervenuto nel programma Accordi&Disaccordi per spiegare il perché dell’esigenza di ...C’è stata un’altra interlocuzione con esperti e Cts, ci sarà qualche misura aggiuntiva. Dobbiamo evitare una terza ondata” del Coronavirus “e arrivare a gennaio in condizioni di massima resilienza. Le ...