Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 dicembre 2020: si registrano 1.065 nuovi casi, 29 i decessi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 1.065 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.974 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 16 dicembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 35.176 le persone positive. In terapia intensiva i pazienti sono 183, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.188. Ci sono altre 31 vittime. Sono invece 1829 i pazienti guariti. Si registrano purtroppo 29 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che in Sicilia verranno distribuite 129 mila dosi di vaccino per combattere il Covid da parte di Pfizer. Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 1.065 icontagi registrati insu 9.974 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 16. Con isalgono a 35.176 le persone positive. In terapia intensiva i pazienti sono 183, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.188. Ci sono altre 31 vittime. Sono invece 1829 i pazienti guariti. Sipurtroppo 29 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che inverranno distribuite 129 mila dosi di vaccino per combattere il Covid da parte di Pfizer.

