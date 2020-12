Coronavirus, si decide sul lockdown di Natale. L’ipotesi di una zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 3 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa di riprendere la riunione, aggiornata alle 21 di stasera, 16 dicembre, si vanno delineando due scenari all’interno del Governo sulle ulteriori misure anti-Covid da adottare nel periodo delle festività natalizie. Il più probabile prevede l’istituzione di una zona rossa per i giorni festivi e di una zona arancione per i pre-festivi: i giorni “rossi” sarebbero dunque 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2 e 3 gennaio (compreso). La seconda opzione parla invece di una probabile zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 3 gennaio. Nel corso dell’incontro di questa mattina con le Regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello degli Affari regionali, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa di riprendere la riunione, aggiornata alle 21 di stasera, 16, si vanno delineando due scenari all’interno del Governo sulle ulteriori misure anti-Covid da adottare nel periodo delletà natalizie. Il più probabile prevede l’istituzione di unaper i giornie di unaarancione per i pre-: i giorni “rossi” sarebbero dunque 24, 25, 26, 27, 31e 1, 2 e 3(compreso). La seconda opzione parla invece di una probabilenazionale dal 24al 3. Nel corso dell’incontro di questa mattina con le Regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello degli Affari regionali, ...

Spetterà comunque ai comitati locali decidere quali siano le misure più idonee. A Milano è già stato deciso di contingentare le presenze in galleria Vittorio Emanuele, con flussi obbligati in uscita.

Nonostante il calo dei ricoveri da coronavirus, a Milano verranno contingentati gli ... inoltre indirizzate con del flussi obbligati per uscire o entrare. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per ...

