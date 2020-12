Coronavirus: Senato approva mozione su spostamenti a Natale con 140 sì (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic (Adnkronos) - Il Senato ha approvato la mozione di maggioranza sugli spostamenti tra i comuni nei giorni delle festività natalizie con 140 sì, 118 no e 5 astenuti. Poco prima, l'aula aveva respinto la mozione dell'opposizione con 142 voti contrari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic (Adnkronos) - Ilhato ladi maggioranza suglitra i comuni nei giorni delle festività natalizie con 140 sì, 118 no e 5 astenuti. Poco prima, l'aula aveva respinto ladell'opposizione con 142 voti contrari.

