Coronavirus: Oms Europa, rischio nuova ondata a gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "Nonostante alcuni fragili progressi, la trasmissione di Covid-19 nella regione europea rimane diffusa e intensa". E "c'è un alto rischio di un'ulteriore recrudescenza" nelle prime settimane del 2021. Lo sottolinea un report dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, che invita a i cittadini europei a "lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenire l'ennesima recrudescenza di casi in Europa". "Le decisioni individuali durante le vacanze invernali non influenzeranno solo te e le persone a te più vicine, ma avranno anche un impatto sulle tue comunità", sottolineano dunque dall'Oms.

L'Oms: 'Mascherine anche a Natale in casa'

L'organizzazione Mondiale per la Sanità ha diramato le raccomandazioni per le festività, all'insegna della prudenza soprattutto verso i soggetti fragili ...

