Coronavirus: niente vertice stasera, rinviata Conte-capidelegazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Non si terrà una nuova riunione del premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza in serata, come era stato ventilato nelle scorse ore. L'incontro sulle misure per il Natale è quindi rinviato. Era attesa Teresa Bellanova per un nuovo 'round' ma Iv ha fatto sapere che il prossimo appuntamento in agenda della ministra è l'incontro di domani mattina alle 9 con il premier e la delegazione di Italia Viva nell'ambito del confronto avviato con le forze di maggioranza da parte del presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Non si terrà una nuova riunione del premier Giuseppee idella maggioranza in serata, come era stato ventilato nelle scorse ore. L'incontro sulle misure per il Natale è quindi rinviato. Era attesa Teresa Bellanova per un nuovo 'round' ma Iv ha fatto sapere che il prossimo appuntamento in agenda della ministra è l'incontro di domani mattina alle 9 con il premier e la delegazione di Italia Viva nell'ambito del confronto avviato con le forze di maggioranza da parte del presidente del Consiglio.

Coronavirus, ipotesi zona rossa a Natale, D'Incà: 'Salvare vite umane è la priorità'

Il Governo valuta la possibilità della zona rossa nel periodo natalizio, in modo da scongiurare una terza ondata di contagi a gennaio.

