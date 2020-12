Coronavirus, news. Vaccino Italia, si inizia con 1,9 mln dosi. LIVE (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Via libera dell'Aula alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Il documento è stato approvato con 140 voti favorevoli, 118 no e 5 astenuti. Il governatore del Veneto Zaia: "Necessità di zona rossa almeno fino alla Befana". La Conferenza Stato-Regioni ha poi dato l'ok al piano vaccini presentato dal Commissario Arcuri. Tra poco atteso il bollettino con i dati aggiornati Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Via libera dell'Aula alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Il documento è stato approvato con 140 voti favorevoli, 118 no e 5 astenuti. Il governatore del Veneto Zaia: "Necessità di zona rossa almeno fino alla Befana". La Conferenza Stato-Regioni ha poi dato l'ok al piano vaccini presentato dal Commissario Arcuri. Tra poco atteso il bollettino con i dati aggiornati

