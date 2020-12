Coronavirus, news. Il bollettino: 17.572 nuovi contagi e 680 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Via libera dell'Aula alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Il documento è stato approvato con 140 voti favorevoli, 118 no e 5 astenuti. Il governatore del Veneto Zaia: "Necessità di zona rossa almeno fino alla Befana". La Conferenza Stato-Regioni ha poi dato l'ok al piano vaccini presentato dal Commissario Arcuri. Tra poco atteso il bollettino con i dati aggiornati Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Via libera dell'Aula alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Il documento è stato approvato con 140 voti favorevoli, 118 no e 5 astenuti. Il governatore del Veneto Zaia: "Necessità di zona rossa almeno fino alla Befana". La Conferenza Stato-Regioni ha poi dato l'ok al piano vaccini presentato dal Commissario Arcuri. Tra poco atteso ilcon i dati aggiornati

RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - repubblica : Cani e gatti domestici non trasmettono il Coronavirus ma possono essere contagiati dai padroni - Libero_official : #Bollettino: 17.572 contagi, 38.485 guariti e 680 morti. Continuano le fluttuazioni delle cifre, dovute probabilmen… - edavid57edavid : RT @repubblica: Coronavirus, sondaggio sui vaccini: 8 italiani su 10 pronti a farlo -