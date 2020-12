Coronavirus, news. Bollettino 16 dicembre: 17.572 casi e 680 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Poco meno di 200mila i tamponi effettuati. Calano terapie intensive (-77) e ricoveri (-445). Il tasso di positività scende all'8,8%. Ipotesi Italia in zona rossa nei giorni prefestivi e festivi dal 24 dicembre al 3 gennaio. Conte: "Per Natale misure aggiuntive. Al lavoro per il rientro a scuola il 7 gennaio". Ok dal Senato alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel periodo natalizio. La campagna per la vaccinazione in Italia partirà a gennaio con 1,9 milioni di dosi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020) Poco meno di 200mila i tamponi effettuati. Calano terapie intensive (-77) e ricoveri (-445). Il tasso di positività scende all'8,8%. Ipotesi Italia in zona rossa nei giorni prefestivi e festivi dal 24al 3 gennaio. Conte: "Per Natale misure aggiuntive. Al lavoro per il rientro a scuola il 7 gennaio". Ok dal Senato alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel periodo natalizio. La campagna per la vaccinazione in Italia partirà a gennaio con 1,9 milioni di dosi

repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - repubblica : Cani e gatti domestici non trasmettono il Coronavirus ma possono essere contagiati dai padroni - RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - generacomplotti : RT @qui_finanza: Coronavirus e bufale, le 6 fake news più pericolose sul vaccino anti Covid Il direttore generale dell'International Center… - qui_finanza : Coronavirus e bufale, le 6 fake news più pericolose sul vaccino anti Covid Il direttore generale dell'International… -