Coronavirus, negli Stati Uniti primo animale selvatico positivo: è un visone nello Utah (Di mercoledì 16 dicembre 2020) negli Stati Uniti primo animale selvatico positivo al Coronavirus.Si tratta di un visone dello Utah: lo ha annunciato il dipartimento per l'Agricoltura americano. L'agenzia ha informato l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali, precisando come tuttavia «al momento non ci sono prove che il Covid stia circolando nelle popolazioni selvatiche intorno agli allevamenti di visoni infetti».embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OIEAnimalHealth/status/1338802260269273088"Il mese scorso, inoltre, un intero allevamento di visoni dell'Oregon è stato messo in quarantena dopo che è stata scoperto un focolaio di Covid-19 tra animali e dipendenti. Sono Stati rilevati casi di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020)al.Si tratta di undello: lo ha annunciato il dipartimento per l'Agricoltura americano. L'agenzia ha informato l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali, precisando come tuttavia «al momento non ci sono prove che il Covid stia circolando nelle popolazioni selvatiche intorno agli allevamenti di visoni infetti».embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OIEAnimalHealth/status/1338802260269273088"Il mese scorso, inoltre, un intero allevamento di visoni dell'Oregon è stato messo in quarantena dopo che è stata scoperto un focolaio di Covid-19 tra animali e dipendenti. Sonorilevati casi di ...

