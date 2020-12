TV7Benevento : Coronavirus: mozione maggioranza al Senato, 'nuove misure su base scientifica' (2)... - zazoomblog : Coronavirus: mozione maggioranza al Senato nuove misure su base scientifica - #Coronavirus: #mozione #maggioranza - TV7Benevento : **Coronavirus: mozione maggioranza al Senato, nuove misure su base scientifica'**... - zazoomblog : Coronavirus: anche da Iv mozione a Senato dati scientifici se nuove misure e ristori - #Coronavirus: #anche… - TV7Benevento : Coronavirus: anche da Iv mozione a Senato, dati scientifici se nuove misure e ristori'(2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mozione

SardiniaPost

(Adnkronos) – A firmare la mozione unitaria di maggioranza sono i senatori Marcucci, Licheri, De Petris, Faraone, Alfieri, Cioffi, Errani, Garavini, Bressa.la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia Ore 10.56 - Natale:mozione maggioranza,equità spostamenti Comuni piccoli.