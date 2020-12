Coronavirus, mercoledì 16 dicembre: sono 1.220 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 16mila tamponi, si registrano 1.220 casi positivi, 40 decessi e 4.134 guariti”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “aumentano i casi, ma calano i ricoveri e le terapie intensive”. A Roma i nuovi casi sono 538. Nella Asl Roma 1 sono 296 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Quarantotto casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi di 77, 79, 80, 83, 85, 85, 88, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 184 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Novantacinque sono i casi su segnaLazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Oggi nel, su quasi 16mila tamponi, si registrano 1.220 casi positivi, 40 decessi e 4.134 guariti”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “aumentano i casi, ma calano i ricoveri e le terapie intensive”. A Roma icasi538. Nella Asl Roma 1296 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Quarantotto casiricoveri. Si registrano nove decessi di 77, 79, 80, 83, 85, 85, 88, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2184 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Novantacinquei casi su segnane del medico di medicina generale. Si registrano cinque ...

