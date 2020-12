Coronavirus Lombardia, 2.404 contagi e 114 morti: il bollettino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Sono 2.404 i nuovi contagi da I pazienti guariti/dimessi sono, invece, 347.130 (+4.721), di cui 4.542 dimessi e 342.588 guariti, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 656 (-29) e i ricoverati non in terapia intensiva calano a 4.996 (-57). A Milano e provincia sono stati registrati 594 nuovi casi, +243 in città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 97 nuovi casi, a Brescia 89, a Como 447, a Cremona 48, a Lecco 14, a Lodi 43, a Mantova 112, nella provincia di Monza e Brianza 72, a Pavia 121, a Sondrio 68 e a Varese 632. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Sono 2.404 i nuovida I pazienti guariti/dimessi sono, invece, 347.130 (+4.721), di cui 4.542 dimessi e 342.588 guariti, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 656 (-29) e i ricoverati non in terapia intensiva calano a 4.996 (-57). A Milano e provincia sono stati registrati 594 nuovi casi, +243 in città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 97 nuovi casi, a Brescia 89, a Como 447, a Cremona 48, a Lecco 14, a Lodi 43, a Mantova 112, nella provincia di Monza e Brianza 72, a Pavia 121, a Sondrio 68 e a Varese 632.

RegLombardia : #LNews I #saldiinvernali in Lombardia cominceranno il 5 gennaio 2021 ma si potranno svolgere vendite promozionali… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-29) e nei reparti (-57). Il numero dei tamponi e… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - TV7Benevento : Coronavirus Lombardia, 2.404 contagi e 114 morti: il bollettino... - Notiziedi_it : Coronavirus, in Lombardia più che raddoppiati i nuovi contagi: +2.404. I decessi sono 114 in 24 ore -