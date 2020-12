Coronavirus, l’Italia va verso la zona rossa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia. Potrebbero esserci clamorose decisioni in questi giorni. conte (web source)Ore decisive per l’Italia con il Governo che potrebbe optare per la zona rossa. Si tratterebbe di una decisione necessaria per garantire sicurezza e restrizioni durate un periodo particolare come il Natale. Ecco quindi che si valutano le decisioni più adeguate a far vivere la santa festa nella maniera più sicura possibile. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il Coronavirus La decisione verrà presa nelle prossime ore. Con lo stesso direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute che ha affermato: ... Leggi su kronic (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria dasta mettendo in ginocchio. Potrebbero esserci clamorose decisioni in questi giorni. conte (web source)Ore decisive percon il Governo che potrebbe optare per la. Si tratterebbe di una decisione necessaria per garantire sicurezza e restrizioni durate un periodo particolare come il Natale. Ecco quindi che si valutano le decisioni più adeguate a far vivere la santa festa nella maniera più sicura possibile. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con ilLa decisione verrà presa nelle prossime ore. Con lo stesso direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute che ha affermato: ...

