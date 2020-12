Coronavirus, le news. Oggi incontro governo-Regioni su nuove misure per Natale. LIVE (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Restano distanze nell’Esecutivo sulle nuove misure da adottare durante le prossime festività per contenere i contagi, mentre il comitato tecnico scientifico raccomanda più limiti di quelli ipotizzati. Il ministro Boccia anticipa che sarebbe sbagliato immaginare cenoni e feste al di fuori dei nuclei di conviventi. Il presidente della Liguria Toti accusa il governo di "gestione schizofrenica" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Restano distanze nell’Esecutivo sulleda adottare durante le prossime festività per contenere i contagi, mentre il comitato tecnico scientifico raccomanda più limiti di quelli ipotizzati. Il ministro Boccia anticipa che sarebbe sbagliato immaginare cenoni e feste al di fuori dei nuclei di conviventi. Il presidente della Liguria Toti accusa ildi "gestione schizofrenica"

repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - repubblica : Coronavirus, boom dei tradimenti a Roma, l'esperto: 'Ai Parioli e Balduina il maggior numero dei casi' - Gandalf1948 : 'Un governo tragicomico'. Costretti a inchinarci alla Merkel, l'affondo di Massimo Giannini: Covid, il fallimento d… - SkyTG24 : Coronavirus, le news. Oggi incontro governo-Regioni su nuove misure per Natale. LIVE -