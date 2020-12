Coronavirus, le news. Incontro governo-Regioni sul Natale. Zaia: serve zona rossa. DIRETTA (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel corso della riunione, il governatore del Veneto ha sostenuto la necessità di adottare misure da zona rossa per tutte le feste, da Natale almeno fino alla Befana. La sua posizione è condivisa dai ministri Boccia e Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. “Se non le fa il governo le facciamo noi. Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto" ha detto Zaia Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel corso della riunione, il governatore del Veneto ha sostenuto la necessità di adottare misure daper tutte le feste, daalmeno fino alla Befana. La sua posizione è condivisa dai ministri Boccia e Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. “Se non le fa ille facciamo noi. Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto" ha detto

RobertoBurioni : Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa… - repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - repubblica : Coronavirus nel mondo: Usa, 248 mila contagi in un giorno. Londra, scattano le nuove restrizioni - paoloigna1 : Ecco perché matrimoni, funerali e battesimi debbono essere molto controllati, non ci debbono passare anche i neonat… - tribuna_treviso : La richiesta durante l'incontro governo-Regioni. «Nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport COVID-19 – In Basilicata oltre 200 guariti e 95 nuovi casi di contagio. In calo il numero dei ricoverati

In aumento i tamponi, così come i positivi. Sono 95 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero di tamponi più alto. Nell'ultimo giorno 1.405 quelli molecolari p ...

Dagli aiuti per le famiglie alle detrazioni fiscali per badanti e Rsa: il notiziario Cisl

Il covid 19 ha favorito l’emersione di una parte di lavoro nero di colf e badanti nelle case italiane, spingendo il totale dei regolari oltre quota un milione. è quanto emerge dallo studio ...

In aumento i tamponi, così come i positivi. Sono 95 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero di tamponi più alto. Nell'ultimo giorno 1.405 quelli molecolari p ...Il covid 19 ha favorito l’emersione di una parte di lavoro nero di colf e badanti nelle case italiane, spingendo il totale dei regolari oltre quota un milione. è quanto emerge dallo studio ...