Coronavirus, la posizione di Galli: “Il contagio cala troppo lentamente” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il responsabile del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano, parla delle nuove proposte di chiusura per Natale. Massimo Galli (Facebook)Primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha raccontato in una intervista ad un noto quotidiano, quanto le previsioni rispetto al calo del numero dei contagi fosse diverso rispetto a ciò che vediamo in questi giorni. Si immaginava, spiega Galli, una discesa molto più decisa dei contagi, e invece ancora oggi ci ritroviamo con una situazione di criticità in alcune regioni ed un dato nazionale non del tutto soddisfacente in vista delle festività natalizie. Quello che sta succedendo, spiega Galli, probabilmente non era stato preventivato, altrimenti non avremmo avuto un cambio di posizione cosi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il responsabile del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano, parla delle nuove proposte di chiusura per Natale. Massimo(Facebook)Primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo, ha raccontato in una intervista ad un noto quotidiano, quanto le previsioni rispetto al calo del numero dei contagi fosse diverso rispetto a ciò che vediamo in questi giorni. Si immaginava, spiega, una discesa molto più decisa dei contagi, e invece ancora oggi ci ritroviamo con una situazione di criticità in alcune regioni ed un dato nazionale non del tutto soddisfacente in vista delle festività natalizie. Quello che sta succedendo, spiega, probabilmente non era stato preventivato, altrimenti non avremmo avuto un cambio dicosi ...

Profilo3Marco : RT @Unomattina: Gli esercizi riabilitativi per chi ha avuto il #coronavirus, ma anche per chi passa molte ore in posizione sedentaria. Ne p… - stedis : Interessante posizione... di un imbecille suo malgrado. La Zanzara, Librandi: “I meridionali resistono di più al c… - RezdoraB : RT @Europarl_IT: Il Parlamento ha adottato la posizione sul nuovo programma 'UE per la salute' ??????? ?? rafforzata la cooperazione in temp… - Ubitennis : La WADA chiarisce la propria posizione sui vaccini contro il coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus posizione Coronavirus, Kompatscher: "Sondaggio su posizione dei cittadini verso i vaccini. Inaccettabili scene di assembramenti nel weekend" il Dolomiti Nuovo Dpcm Natale: riunione di Conte con i capi delegazione

Conte riunito con i capi delegazione, verso un Dpcm con nuove misure entro la giornata di venerdì. Un nuovo Dpcm, da varare entro la giornata di venerdì, per le nuove misure con ...

Il Veneto chiede la zona rossa: "Se non la fa il governo la facciamo noi"

Le ha chieste il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni di stamattina: una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello ...

Conte riunito con i capi delegazione, verso un Dpcm con nuove misure entro la giornata di venerdì. Un nuovo Dpcm, da varare entro la giornata di venerdì, per le nuove misure con ...Le ha chieste il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni di stamattina: una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello ...