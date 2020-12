Coronavirus, la posizione di Boccia fa discutere: “Niente cenone” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesco Boccia in merito alla possibilità di eventuali altre restrizioni a Natale esprime il suo personale parere. Francesco Boccia Natale (Facebook)Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia si dice abbastanza convinto del fatto che per preservare la massimo la salute dei cittadini e di tutti quelli che gli stessi cittadini hanno a cuore, si dovrebbe evitare anche il tradizionale cenone natalizio, ed anzi si dovrebbe chiudere, attività, negozi, tutto, quanto più possibile. Una posizione netta che in qualche modo protende nettamente verso al prevenzione forzata ed estenuante, purchè valida. “Abbiamo scelto di non fare un lockdown nazionale, ma è evidente che dobbiamo mettere in sicurezza le reti sanitarie. Io penso che sia utile e necessario restringere ancora di più ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francescoin merito alla possibilità di eventuali altre restrizioni a Natale esprime il suo personale parere. FrancescoNatale (Facebook)Ministro per gli Affari Regionali, Francescosi dice abbastanza convinto del fatto che per preservare la massimo la salute dei cittadini e di tutti quelli che gli stessi cittadini hanno a cuore, si dovrebbe evitare anche il tradizionalenatalizio, ed anzi si dovrebbe chiudere, attività, negozi, tutto, quanto più possibile. Unanetta che in qualche modo protende nettamente verso al prevenzione forzata ed estenuante, purchè valida. “Abbiamo scelto di non fare un lockdown nazionale, ma è evidente che dobbiamo mettere in sicurezza le reti sanitarie. Io penso che sia utile e necessario restringere ancora di più ...

Profilo3Marco : RT @Unomattina: Gli esercizi riabilitativi per chi ha avuto il #coronavirus, ma anche per chi passa molte ore in posizione sedentaria. Ne p… - stedis : Interessante posizione... di un imbecille suo malgrado. La Zanzara, Librandi: “I meridionali resistono di più al c… - RezdoraB : RT @Europarl_IT: Il Parlamento ha adottato la posizione sul nuovo programma 'UE per la salute' ??????? ?? rafforzata la cooperazione in temp… - Ubitennis : La WADA chiarisce la propria posizione sui vaccini contro il coronavirus - pvsassone : RT @Lanf040264: Sileri la pensa come Speranza: 'Non sono d'accordo agli spostamenti tra comuni'. Infatti è la posizione più ragionevole!… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus posizione Boccia Covid e Natale, Boccia: "Chiudere più possibile fino a 7 gennaio" Adnkronos Visita al Parco Marturanum, tra necropoli rupestri e forre vulcaniche

Domenica 20 dicembre, prima della pausa natalizia, è in agenda un nuovo appuntamento per un’escursione tra natura ed archeologia alla ...

Zone rosse a Natale,

E' appena cominciata la riunione tra il governo e le Regioni, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ... sulla posizione dell'organismo in relazione alle misure da adottare a ...

Domenica 20 dicembre, prima della pausa natalizia, è in agenda un nuovo appuntamento per un’escursione tra natura ed archeologia alla ...E' appena cominciata la riunione tra il governo e le Regioni, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ... sulla posizione dell'organismo in relazione alle misure da adottare a ...