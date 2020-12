Coronavirus, la Lombardia supera i 24mila morti. Oggi 106 decessi e 2.994 nuovi positivi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) in Lombardia , il bollettino di mercoledì 16 dicembre della Regione: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.994 su 37.605 tamponi ( 7,9% di tamponi positivi). I morti sono 106 , con il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) in, il bollettino di mercoledì 16 dicembre della Regione: iregistrati nelle ultime 24 ore sono 2.994 su 37.605 tamponi ( 7,9% di tamponi). Isono 106 , con il ...

