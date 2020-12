Coronavirus, la Fda conferma l’alta protezione del vaccino di Moderna: via libera entro venerdì. Allarme a Seul: restano liberi tre posti in terapia intensiva (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Usa EPA/JIM LO SCALZO La sede centrale della Food and drug administration a Silver Spring, nel MarylandMentre gli Stati Uniti procedono con il terzo giorno di vaccinazioni di massa contro il Coronavirus, secondo il New York Times potrebbe arrivare già venerdì 18 dicembre il via libera della Fda al vaccino sviluppato da Moderna, che stando alle prime anticipazioni sugli esami dell’agenzia del farmaco americana ha dimostrato una capacità molto alta di protezione per gli adulti e per i casi più gravi. La prima revisione della Fda ha confermato le valutazioni che la stessa società farmaceutica aveva pubblicato nelle scorse settimane, quando aveva annunciato un’efficacia del 94,1% in uno studio di 30 mila persone. Quello di Moderna sarebbe quindi il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Usa EPA/JIM LO SCALZO La sede centrale della Food and drug administration a Silver Spring, nel MarylandMentre gli Stati Uniti procedono con il terzo giorno di vaccinazioni di massa contro il, secondo il New York Times potrebbe arrivare già18 dicembre il viadella Fda alsviluppato da, che stando alle prime anticipazioni sugli esami dell’agenzia del farmaco americana ha dimostrato una capacità molto alta diper gli adulti e per i casi più gravi. La prima revisione della Fda hato le valutazioni che la stessa società farmaceutica aveva pubblicato nelle scorse settimane, quando aveva annunciato un’efficacia del 94,1% in uno studio di 30 mila persone. Quello disarebbe quindi il ...

