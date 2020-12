Coronavirus, Italia verso la zona rossa a Natale dal 24 dicembre al 3 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesca Galici Il governo sembra aver trovato la quadra per le misure restrittive di Natale: manca solo l'ok di Italia Viva Prosegue il ballo delle incertezze del governo sulle restrizioni di Natale. Sembra ormai certo che tutto il Paese diventerà zona rossa il prossimo 24 dicembre ma solo per 9 giorni, non fino al 7 gennaio ma fino al 3 gennaio. Sono queste le indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi in merito al nuovo Dpcm che Giuseppe Conte dovrebbe firmare nei prossimi giorni. Sembra quasi una soluzione di compromesso tra la frangia più rigorista che chiedeva il lockdown totale per tutte le feste fin dal 19 dicembre e chi, invece, pensava a una stretta blanda per agevolare il commercio. nodo 1909972 "Ci stiamo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesca Galici Il governo sembra aver trovato la quadra per le misure restrittive di: manca solo l'ok diViva Prosegue il ballo delle incertezze del governo sulle restrizioni di. Sembra ormai certo che tutto il Paese diventeràil prossimo 24ma solo per 9 giorni, non fino al 7ma fino al 3. Sono queste le indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi in merito al nuovo Dpcm che Giuseppe Conte dovrebbe firmare nei prossimi giorni. Sembra quasi una soluzione di compromesso tra la frangia più rigorista che chiedeva il lockdown totale per tutte le feste fin dal 19e chi, invece, pensava a una stretta blanda per agevolare il commercio. nodo 1909972 "Ci stiamo ...

