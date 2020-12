Coronavirus, Italia verso la zona rossa: 680 i morti in 24 ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fino ad un anno fa, immaginare un Natale e un Capodanno “rosso” poteva essere al massimo il riferimento ai festino e alla luminarie ma con i tempi che corrono, purtroppo, non è più così. L’Italia è ad un passo dall’essere una grande ed unica zona rossa in vista delle Festività che, con il loro movimentare, potrebbero vanificare tutti i sacrifici della popolazione finora messi in atto pur di salvaguardare la salute pubblica, minacciata dal Coronavirus. Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Covid-19 in Italia nel bollettino del 16 dicembre. Italia verso un’unica zona rossa Durante le Festività entreranno in vigori nuovi divieti per la popolazione chiamata ad essere più che mai responsabile ora che le occasioni per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fino ad un anno fa, immaginare un Natale e un Capodanno “rosso” poteva essere al massimo il riferimento ai festino e alla luminarie ma con i tempi che corrono, purtroppo, non è più così. L’è ad un passo dall’essere una grande ed unicain vista delle Festività che, con il loro movimentare, potrebbero vanificare tutti i sacrifici della popolazione finora messi in atto pur di salvaguardare la salute pubblica, minacciata dal. Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Covid-19 innel bollettino del 16 dicembre.un’unicaDurante le Festività entreranno in vigori nuovi divieti per la popolazione chiamata ad essere più che mai responsabile ora che le occasioni per ...

