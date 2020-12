Coronavirus Italia, il bollettino del 16 dicembre: 17.572 nuovi casi, 680 decessi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 17.572 i nuovi casi di Coronavirus, e 680 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 17.572 (ieri 14.844) casi testati: 78972 (ieri 62707 ) Tamponi (diagnostici e di controllo): 199.489 (ieri 162.880 ) Attualmente positivi: 645.706 (ieri 667.303 ) Ricoverati: 26.897, -445 (ieri 27.342, -423) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.926, -77 , 191 nuovi (ieri 3.003, -92, 199 nuovi) Totale casi positivi: 1.888.144 (ieri 1.870.576 ) Deceduti: 66.537 (ieri 65.857 ) Totale Dimessi/Guariti: 1.175.901 (ieri 1.141.406 ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 17.572 idi, e 680 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 17.572 (ieri 14.844)testati: 78972 (ieri 62707 ) Tamponi (diagnostici e di controllo): 199.489 (ieri 162.880 ) Attualmente positivi: 645.706 (ieri 667.303 ) Ricoverati: 26.897, -445 (ieri 27.342, -423) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.926, -77 , 191(ieri 3.003, -92, 199) Totalepositivi: 1.888.144 (ieri 1.870.576 ) Deceduti: 66.537 (ieri 65.857 ) Totale Dimessi/Guariti: 1.175.901 (ieri 1.141.406 ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - cagnuol : RT @MeteoWeb_eu: #Coronavirus, ottime notizie dal bollettino di oggi: 34.500 guariti, crolla il tasso di positivi sui tamponi e gli ospedal… - Unomattina : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -