CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO OGGI 16 DICEMBRE/ 680 morti, 17572 casi, -77 ter. int. (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il nuovo BOLLETTINO CORONAVIRUS del Ministero della Salute, i dati di OGGI 16 DICEMBRE 2020: 680 morti, calo 77 terapie intensive e più di 17mila nuovi contagi Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il nuovodel Ministero della Salute, i dati di162020: 680, calo 77 terapie intensive e più di 17mila nuovi contagi

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - cagnuol : RT @MeteoWeb_eu: #Coronavirus, arriva il nuovo #Dpcm per #Natale: tutta Italia 'zona rossa', sarà lockdown totale. Chiusi negozi e locali,… - cagnuol : RT @MeteoWeb_eu: #Coronavirus, ottime notizie dal bollettino di oggi: 34.500 guariti, crolla il tasso di positivi sui tamponi e gli ospedal… -