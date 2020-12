Coronavirus Italia, bollettino di oggi 16 dicembre: tutti i numeri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020: i numeri ufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche oggi, mercoledì 16 dicembre, la situazione legata al Coronavirus in Italia. Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco inferiore alle 15mila unità: un numero ancora troppo alto per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con ilsulindi, mercoledì 162020: iufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche, mercoledì 16, la situazione legata alin. Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco inferiore alle 15mila unità: un numero ancora troppo alto per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - Lanf040264 : #Zaia e altri governatori (Lazio, Fvg, Molise e Marche) chiedono che l'#Italia diventi #zonarossa fino al 6 gennaio… - gavinjones10 : Coronavirus, 17.572 contagiati, 680 morti e 38.485 guariti nelle ultime 24 ore in Italia -