Coronavirus, infettivologo Gori: "Remdesivir efficace se usato precocemente" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "L'efficacia di Remdesivir nella terapia dei pazienti Covid-19 ha tenuto banco per mesi. Ora lo studio Actt-1, portato avanti dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il principale centro di infettivologia americano presieduto da Anthony Fauci, ha dimostrato che remdevisir, se utilizzato precocemente è efficace nel prevenire l'aggravamento della malattia da Sars-CoV-2. Il risultato evidenzia come Remdesivir sia infatti in grado di accelerare il recupero del 30-40% dei casi, in particolare nei pazienti con infezione moderata che richiedano un supporto di ossigeno a bassi flussi". Andrea Gori, direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore Policlinico di Milano, affronta il tema che è stato al centro di discussione anche in relazione ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "L'efficacia dinella terapia dei pazienti Covid-19 ha tenuto banco per mesi. Ora lo studio Actt-1, portato avanti dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il principale centro di infettivologia americano presieduto da Anthony Fauci, ha dimostrato che remdevisir, se utilizzatonel prevenire l'aggravamento della malattia da Sars-CoV-2. Il risultato evidenzia comesia infatti in grado di accelerare il recupero del 30-40% dei casi, in particolare nei pazienti con infezione moderata che richiedano un supporto di ossigeno a bassi flussi". Andrea, direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore Policlinico di Milano, affronta il tema che è stato al centro di discussione anche in relazione ai ...

gli infettivologi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs affermano "con ragionevole certezza che del coronavirus non c'era traccia a Roma, né al Sud Italia, alla fine dello scorso anno".

Coronavirus, infettivologo Gori: “Remdesivir efficace se usato precocemente”

