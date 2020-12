Coronavirus in Italia, ultime notizie. Miozzo (Cts): “No lockdown generale, restrizioni funzionano” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Il governo Italiano si avvia verso una stretta delle misure per contenere la pandemia da Coronavirus durante il Natale. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? Ore 07.00 – Miozzo: “No lockdown generale, restrizioni funzionano” – “Usciamo da due mesi di restrizioni che hanno dato risultati. La curva sta scendendo e gli indicatori sono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020)in, ledi oggi– Il governono si avvia verso una stretta delle misure per contenere la pandemia dadurante il Natale. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? Ore 07.00 –: “No” – “Usciamo da due mesi diche hanno dato risultati. La curva sta scendendo e gli indicatori sono ...

SkyTG24 : Covid, Rezza: 'Dato dei morti molto elevato, numero infettati alto' - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti - ferrazza : Il presidente dell’Istat Blangiardo ha detto che nel 2020 ci saranno 700mila morti in Italia, quasi il 10% per coro… - rassegnastampa : Italia tutta rossa o «grande zona arancione»: le due ipotesi sul tavolo, ecco cosa cambia Natale e Capodanno: nuovi… - Affaritaliani : Il 2020 come la 2a Guerra Mondiale Italia, 700 mila morti. Strage da Covid -