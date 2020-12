Coronavirus in Italia, oltre 17mila nuovi contagi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 17.572 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di poco meno di 200 mila tamponi effettuati. 680 le vittime, mentre i guariti sono 38.485. Il tasso di positività è sceso all’8,7%. Questi i numeri del bollettino diffuso oggi, mercoledì 16 dicembre, dal Ministero della Salute. C’è un “alto rischio” di una nuova ondata di Coronavirus all’inizio del 2021 in Europa. E’ l’allarme lanciato dall’OMS che per le feste raccomanda di portare le mascherine durante le riunioni familiari a Natale. Intanto, numero record di morti in Germania nel primo giorno del nuovo lockdown per contrastare la pandemia da Coronavirus. Sono 952 i decessi e 23,427 i nuovi casi indicati oggi dalle autorità tedesche. Il numero dei morti costituisce il picco fin qui registrato nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 17.572 icasi dinel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di poco meno di 200 mila tamponi effettuati. 680 le vittime, mentre i guariti sono 38.485. Il tasso di positività è sceso all’8,7%. Questi i numeri del bollettino diffuso oggi, mercoledì 16 dicembre, dal Ministero della Salute. C’è un “alto rischio” di una nuova ondata diall’inizio del 2021 in Europa. E’ l’allarme lanciato dall’OMS che per le feste raccomanda di portare le mascherine durante le riunioni familiari a Natale. Intanto, numero record di morti in Germania nel primo giorno del nuovo lockdown per contrastare la pandemia da. Sono 952 i decessi e 23,427 icasi indicati oggi dalle autorità tedesche. Il numero dei morti costituisce il picco fin qui registrato nel ...

