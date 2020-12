Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 16 dicembre: 680 morti e 17.572 casi in più. Oltre 34mila guariti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) in Italia, il bollettino di mercoledì 16 dicembre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572 con 199.489 tamponi (ieri erano stati 14.844 con 162.880 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) in, ildi16del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572 con 199.489 tamponi (ieri erano stati 14.844 con 162.880 ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - amerigormea : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Righeblu : #coronavirus #Fase3 Comparazione dati #Regioni #16dicembre 15 dicembre 2020. Situazione Italia #restiamoadistanza… -