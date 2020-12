Coronavirus in Italia, bollettino 16 dicembre: 17.572 casi su 199.489 tamponi, 680 morti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 17.572 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 14.844), a fronte di 199.489 tamponi giornalieri effettuati (ieri 162.880). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 680 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.926 (-77), con 191 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 17.572 i nuovi contagi di Covid-19 in(ieri 14.844), a fronte di 199.489giornalieri effettuati (ieri 162.880). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 680 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.926 (-77), con 191 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

