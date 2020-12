Coronavirus, in Italia 17.572 nuovi casi Quasi 200 mila tamponi, 680 le vittime (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute con i dati di mercoledì 16 dicembre. Il tasso di positività è dell’8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute con i dati di mercoledì 16 dicembre. Il tasso di positività è dell’8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri.

