Coronavirus, in Germania record di morti nel primo giorno di lockdown duro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Durante la prima ondata della pandemia di Coronavirus la Germania era stato uno dei Pesi europei a gestire meglio l'emergenza. Adesso invece l'allarme è altissimo. E oggi, primo giorno in cui scatta ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Durante la prima ondata della pandemia dilaera stato uno dei Pesi europei a gestire meglio l'emergenza. Adesso invece l'allarme è altissimo. E oggi,in cui scatta ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale - petergomezblog : Coronavirus, Germania in lockdown duro da mercoledì fino al 10 gennaio. Merkel: 'Misure non hanno funzionato, bisog… - fattoquotidiano : Coronavirus, “Merkel vuole lockdown duro in Germania dopo Natale”. Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e I… - enricoparenti2 : Record di decessi da coronavirus in Germania - euronewsit : Record di decessi da coronavirus in Germania -