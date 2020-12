Coronavirus, il bollettino di mercoledì 16 dicembre: 17.572 casi con 680 morti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nuovi casi di Covid in Italia sono 17.572 (contro i 14.844 di ieri), ma con quasi 200mila tamponi (per l'esattezza 199.489), 38mila più di ieri. I tamponi per il Coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 164.431. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nuovidi Covid in Italia sono 17.572 (contro i 14.844 di ieri), ma con quasi 200mila tamponi (per l'esattezza 199.489), 38mila più di ieri. I tamponi per ileffettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 164.431. L'articolo .

