Coronavirus | il bollettino del 16 dicembre

Francesca Galici Tornano a crescere i tamponi processati in Italia e di conseguenza crescono i contagi riportati nel bollettino della Protezione civile Il bollettino quotidiano di aggiornamento sull'epidemia di Coronavirus oggi segnala 17.572 nuovi casi, rilevati su 199.489 tamponi processati. A fronte di 34.495 guariti, ma anche di 680, gli attualmente positivi sono ancora in calo rispetto alle 24 ore precedenti, raggiungendo le 645.706. Prosegue la riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere del Paese, dove oggi si registrano 522 ricoverati in meno nei reparti Covid e 77 pazienti in meno nelle terapie intensive. Rispetto alla settimana scorsa è importante segnalare un netto incremento dei tamponi, che erano 118.475 mercoledì scorso. Alla luce di questo c'è stato anche un aumento dei casi rispetto ai 12.756 ...

