Coronavirus | Faraone | ' nuove misure solo su base scientifica'

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Non bisogna sbandare al primo elemento di novità, non si può cambiare regole alla prima foto di assembramenti. Abbiamo detto ai ristoratori che potevano essere aperti a Natale e Capodanno: ora non gli possiamo dire che staranno chiusi". Lo ha detto Davide Faraone a Agorà. "Abbiamo chiesto la convocazione del Cts per verificare i dati. Aspettiamo le evidenze scientifiche: se dai dati emergesse un aumento dell'indice Rt agiremo di conseguenza, purché i ristori siano immediati -ha aggiunto il capogruppo di Iv al Senato-. Abbiamo presentato una mozione come Italia Viva che dice una cosa molto semplice: sulle misure del Natale gli unici riferimenti devono essere i dati scientifici che cambiano i colori delle regioni, non l'emotività. E bisogna prendere il Mes: perché non si può piangere le vittime del Covid e chiamare eroi i ..."

