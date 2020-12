Coronavirus, Eleonora Brigliadori: «Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un’altra dichiarazione destinata a creare un mare di polemiche. «Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare. Ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione. E Sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché». Non usa mezzi termini Eleonora Brigliadori, commentando all’Adnkronos l’eventualità che lo Stato renda obbligatorio il vaccino anti-Coronavirus. E si spinge a prevedere che «ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte. Perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali. Ma potrà solo dare vita a un mondo degenerato». Eleonora Brigliadori e il «profondo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un’altra dichiarazione destinata a creare un mare di polemiche. «Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare. Ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione. Ese qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché». Non usa mezzi termini, commentando all’Adnkronos l’eventualità che lo Stato renda obbligatorio il vaccino anti-. E si spinge a prevedere che «ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte. Perchéin Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali. Ma potrà solo dare vita a un mondo degenerato».e il «profondo ...

StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Vaccino contro il #COVID19: somministrata la prima dose a New York. Lunedì le prime dosi del vaccino contro il coronav… - LaVocediNewYork : Vaccino contro il #COVID19: somministrata la prima dose a New York. Lunedì le prime dosi del vaccino contro il coro… - Eleonora_Buffon : RT @laleggepertutti: #Covid: le tutele dispari per i lavoratori - - Vivodisogniebas : RT @rep_bologna: Coronavirus e ressa in centro a Bologna: Comune studia restrizioni al vertice in Prefettura [di Eleonora Capelli] [aggiorn… - rep_bologna : Coronavirus e ressa in centro a Bologna: Comune studia restrizioni al vertice in Prefettura [di Eleonora Capelli] [… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Eleonora Covid, Brigliadori: "Vaccino? Piuttosto pronta a morire" Adnkronos Sotto una BUONA stella: l’arte al Globo di Lugo

Ad esporre i loro lavori sono: le pittrici bolognesi Nicoleta Badalan e Grazia Barbieri, il pittore lughese Maurizio Pilo’, il bagnacavallese Luigi Pezzola, in arte Lupez, la ceramista e designer ... Vaccino Covid, Eleonora Brigliadori non ha dubbi: “Neanche morta”

Eleonora Brigliadori ha ottenuto grande successo come attrice e conduttrice, ma il suo pensiero riguardante il Covid-19 e soprattutto il vaccino sta attirando grandissime critiche. L’Italia e tutto il ... Ad esporre i loro lavori sono: le pittrici bolognesi Nicoleta Badalan e Grazia Barbieri, il pittore lughese Maurizio Pilo’, il bagnacavallese Luigi Pezzola, in arte Lupez, la ceramista e designer ...Eleonora Brigliadori ha ottenuto grande successo come attrice e conduttrice, ma il suo pensiero riguardante il Covid-19 e soprattutto il vaccino sta attirando grandissime critiche. L’Italia e tutto il ...