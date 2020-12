Coronavirus, è pronto il piano vaccini in Italia: ecco quando si partirà (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ arrivato il via libera al piano vaccini dalla Conferenza Stato-Regioni: è stato presentato da Domenico Arcuri, il Commissario per l’emergenza. Nei primi di gennaio partirà la vaccinazione di massa in Italia. Oggi stesso il Commissario invierà alle regioni un ‘libretto d’istruzioni’ per il vaccino con le indicazioni per la procedura di somministrazione. Alle Regioni verranno consegnate il 90% delle dosi richieste, dal momento che è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario. Leggi anche: Coronavirus, vaccino nel Lazio: ecco a chi verrà iniettata la prima dose Oggi il via libera al piano distribuzione vaccini anti-Covid Roberto Speranza, nel corso della riunione, ha dichiarato che: “L’incontro con i ministri europei è andato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ arrivato il via libera aldalla Conferenza Stato-Regioni: è stato presentato da Domenico Arcuri, il Commissario per l’emergenza. Nei primi di gennaiola vaccinazione di massa in. Oggi stesso il Commissario invierà alle regioni un ‘libretto d’istruzioni’ per il vaccino con le indicazioni per la procedura di somministrazione. Alle Regioni verranno consegnate il 90% delle dosi richieste, dal momento che è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario. Leggi anche:, vaccino nel Lazio:a chi verrà iniettata la prima dose Oggi il via libera aldistribuzioneanti-Covid Roberto Speranza, nel corso della riunione, ha dichiarato che: “L’incontro con i ministri europei è andato ...

