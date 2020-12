Coronavirus | è finita | la notizia che aspettavamo da tanto

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del Covid, se il dato fosse confermato il virus è finito”: lo dichiara il virologo Roberto Burioni, che sul suo profilo Facebook ha commentato le ultime novità inerenti al siero anti-Covid che entro il 17 dicembre dovrebbe ricevere l’autorizzazione alla diffusione dalla Fda. “Il vaccino Moderna sembra bloccare anche la trasmissione virale” ha scritto Burioni, che poi ha aggiunto: “Escono dati in continuazione e io devo studiarli perché dopodomani devo fare una lezione ai miei studenti proprio su questi vaccini. Appena uscito un documento dove ci sono dati preliminari molto incoraggianti: il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del virus”. Proprio nella giornata di martedì 15 dicembre, la Fda, Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei ...

«Facciamo che il grande regalo che ci facciamo è dimostrare rispetto per chi ci sta offrendo la propria energia vitale alla salvaguardia dell’umanità intera. E usiamo questo Natale di intimità e racco ...Fiato sospeso a Rotondi, dove 80 persone sono finite in isolamento fiduciario dopo aver preso parte a un funerale: la madre del defunto è risultata positiva al Covid-19 in un controllo effettuato dopo ...