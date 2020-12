Coronavirus, crescono i tamponi ma anche i nuovi positivi nelle Marche: sono 480 (più 62 ai test rapidi)/ Il contagio nelle regioni in tempo ... (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 480 i nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 16 dicembre, nelle Marche . Un numero in netta crescita ma legato ad un balzo deciso in avanti dei tamponi ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia distati 480 isegnalati oggi, mercoledì 16 dicembre,. Un numero in netta crescita ma legato ad un balzo deciso in avanti dei...

paoloigna1 : Gestions complicata e #Suga in difficoltà per il #COVID19 mentre i casi crescono Giappone. - News24Italy : #Live - Crescono ancora i ricoveri in ospedale. Mattinata di code per un incidente - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: Effetto #lockdown: impennata di #anoressia e #bulimia. Tra gli #adolescentiitaliani crescono i #disturbialimentari. L’alla… - nuova_venezia : Scendono a Dolo e a Venezia, crescono a Mestre, Mirano e Chioggia: ma il saldo è negativo. Aumenta la diffusione de… - NEVERGIVEUPIT : RT @UnimondoOrg: Effetto #lockdown: impennata di #anoressia e #bulimia. Tra gli #adolescentiitaliani crescono i #disturbialimentari. L’alla… -