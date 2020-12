Coronavirus, Conte: «Non ho sbagliato il piano». Sulle zone rosse di Natale: «Dobbiamo scongiurare in ogni modo la terza ondata» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio parla di «resilienza» in vista delle festività e annuncia che il governo «sta lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio». Nell’intervista ad Accordi & Disaccordi, Giuseppe Conte ha voluto specificare che «le misure stanno funzionando», ma che la preoccupazione per «gli assembramenti dei giorni scorsi richiede qualche intervento aggiuntivo». Insomma, il premier conferma ulteriormente – se ce ne fosse bisogno – le indiscrezioni Sulle nuove restrizioni che l’esecutivo sta preparando per le feste di Natale e Capodanno. Nonostante gli effetti disastrosi della recrudescenza della pandemia di Coronavirus in Italia, il capo del governo ha affermato: «Non ritengo di aver sbagliato il piano per la seconda ondata, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio parla di «resilienza» in vista delle festività e annuncia che il governo «sta lavorando per cercare di rinforzare ilnatalizio». Nell’intervista ad Accordi & Disaccordi, Giuseppeha voluto specificare che «le misure stanno funzionando», ma che la preoccupazione per «gli assembramenti dei giorni scorsi richiede qualche intervento aggiuntivo». Insomma, il premier conferma ulteriormente – se ce ne fosse bisogno – le indiscrezioninuove restrizioni che l’esecutivo sta preparando per le feste die Capodanno. Nonostante gli effetti disastrosi della recrudescenza della pandemia diin Italia, il capo del governo ha affermato: «Non ritengo di averilper la seconda, ...

